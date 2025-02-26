"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال شهر رمضان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، حيث شملت الخطة التى تم إعدادها تجهيز المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الأولية فى مختلف أنحاء المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تضمنت الخطة تخصيص فرق طبية متنقلة تعمل على مدار الساعة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، إلى جانب التوجيه بعمل حملات رقابية موسعة على الأسواق لمنع تداول أغذية مغشوشة.

وشدد وكيل الوزارة على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وكذلك جميع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بضرورة التفتيش على العاملين بمجال الأغذية وعلى مدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية، والتأكد أيضا من وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات، وسحب عينات منه لإرساله للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العينات غير المطابقة.

كما تم التنسيق مع جميع الإدارات الصحية لتكثيف الحملات الوقائية والتوعوية بشأن الوقاية من الأمراض التى قد تزداد ظهورا خلال رمضان، مثل الأمراض المعدية والأمراض المزمنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية مستعدة بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين فى رمضان، مؤكداً أن فرق العمل الطبية ستظل على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية الطبية فى أى وقت.

وأضاف أن هناك خطة للتأكد من جاهزية كل المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية خلال الشهر الكريم.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.