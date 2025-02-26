تداول 13 ألف طن بضائع و730 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و350 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2755 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع، 289 شاحنة و330 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 441 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفن "أمل ، الحرية، بوسيدون اكسبريس".

وشهد ميناء نويبع البحري، تداول 4200 طن بضائع و 400 شاحنة وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور، آيلة"، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2، وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .