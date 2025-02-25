بالصور- انقلاب سيارة نقل محملة بالمواشي على طريق نجع حمادي في قنا

ضبط مصنع جبنة موتزاريلا دون ترخيص في بني سويف

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل محملة بالمواشي بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بانقلاب سيارة محملة بالماشية عند مدخل قرية الحلفاية بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وأسفر ذلك عن إصابة السائق ورفض النقل إلى المستشفى ، ونفوق عدد من رؤوس الماشية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.