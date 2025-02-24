"مشروعات الخدمة الوطنية" يدعم جنوب سيناء بـ 21 طن مواد غذائية ولحوم (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قافلة غذائية تضم 21.5 طنًا من المواد الغذائية واللحوم، مقدمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استعدادًا لتوزيعها في مختلف مدن المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظ الدكتور خالد مبارك، لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتضم القافلة 8 سيارات، منها 3 شاحنات مرسيدس حمولة 20 طنًا، و5 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن مزودة بثلاجات، محملة بسلع غذائية متنوعة تشمل المنتجات الجافة والمجمدة.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة توزيع المواد الغذائية من مدينة طور سيناء إلى مختلف القرى والمدن، ضمن جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربة الغلاء ومنع استغلال التجار.