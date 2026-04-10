"الأتوبيس اتقلب بالركاب".. الكشف عن طبيعة إصابات حادث صحراوي قنا (صور)

كتب : محمد محروس

07:42 م 10/04/2026
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج

كشف الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق الإسعاف بقنا، عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا – سوهاج الصحراوي، والبالغ عددهم 38 مصابًا جميعهم من الجنسية السودانية.

إصابات خفيفة واستقرار الحالة

وأكد رئيس مرفق الإسعاف أن جميع الحالات تعاني من إصابات خفيفة من الدرجة الثالثة، عبارة عن سحجات وكدمات طفيفة، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين وخضوعهم للملاحظة الدقيقة داخل مستشفى قنا العام تحت إشراف الأطقم الطبية.

التعامل مع الحادث ونقل المصابين

وأوضح رئيس مرفق الإسعاف، أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، مؤكدًا أن فرق الإسعاف تعاملت مع الحادث بمهنية عالية منذ لحظة البلاغ وحتى الانتهاء من عمليات الإخلاء الطبي.

تفاصيل الركاب قبل الحادث

وبحسب بيان محافظة قنا، كان الأتوبيس يقل 42 راكبًا من الأشقاء السودانيين، في طريقهم من الإسكندرية إلى معبر السودان بمدينة أسوان، قبل وقوع الحادث.

استنفار أمني وتأمين الموقع

وكان محافظ قنا قد وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ20 سيارة إسعاف، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة وتسهيل حركة المرور، بالتزامن مع أعمال رفع آثار الحادث ومعاينة جهات التحقيق لأسبابه الفنية.

حادث أتوبيس قنا طريق قنا سوهاج الصحراوي انقلاب أتوبيس

