تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران.

تدخل سريع ومنع امتداد الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو المناطق المجاورة.

عدم وقوع إصابات

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر التلفيات الناتجة عن الحادث.

تحقيقات لكشف الأسباب

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت الجهات المختصة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير الخسائر، مع تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.