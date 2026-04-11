إعلان

"حزن مضاعف في يوم واحد".. مصرع شابين من قرية طليا بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:01 ص 11/04/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    عمر ذويع_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خيم الحزن على أهالي قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد مصرع شابين من أبناء القرية في واقعتين منفصلتين، خلال وقت متقارب، ما ترك صدمة كبيرة بين الأهالي.

غرق طالب بالعريش

لقي الشاب عمر سمير أبو زوبع مصرعه غرقًا، أثناء تواجده بمدينة العريش، حيث كان يدرس بكلية الصيدلة، ونزل البحر برفقة عدد من أصدقائه، إلا أنه لم يتمكن من الخروج، ولا تزال محاولات انتشال جثمانه جارية حتى الآن.

حادث تصادم ينهي حياة شاب

وفي واقعة أخرى، توفي الشاب هشام جمال طبوشة، إثر حادث تصادم أليم وقع على طريق سنتريس، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

حزن واسع بين الأهالي

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، الذين نعوا الشابين بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيلهما في ريعان الشباب ترك جرحًا عميقًا في القلوب.

انتظار إنهاء الإجراءات

تستعد أسرتا الشابين لإنهاء الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لتشييع الجنازتين، وسط دعوات الأهالي لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

المنوفية أشمون حادث تصادم غرق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

