وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة توفير أعلى معايير الأمان لرواد المدينة، مؤكدًا حرص المحافظة على رفع كفاءة الشواطئ وتقديم خدمات آمنة للمواطنين والزوار.

27 شاطئًا خارج الخدمة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خروج 27 شاطئًا من الخدمة مؤقتًا، لعدم جاهزيتها الفنية وافتقارها لاشتراطات السلامة البحرية، مع حظر النزول بها لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

شواطئ شرق والجمرك ضمن قائمة الحظر

شملت قرارات الحظر عددًا من شواطئ حي المنتزه أول، منها: السرايا العام، وإيناس حقي، والقيصر (فريسكا)، وميرامار الشرقي، وأبو هيف، وإسحق حلمي، وميامي، وسيدي بشر (إدوارد الخراط)، وميرامار الأوسط، وفينوس الفنار.

كما تم منع النزول بشاطئ سيد درويش (باب البحر) بحي الجمرك.

إغلاق واسع في العجمي وبرج العرب

امتدت قرارات الحظر إلى شواطئ قطاع غرب الإسكندرية، خاصة في حي العجمي، ومنها: الهانوفيل، وأبو تلات، وكرير 2 غرب، وبليس 2، والبيطاش، والنخيل، وبيانكي، وزهراء المعمورة، وشيراتون مكة الهانوفيل، وغيرها من الشواطئ غير المجهزة.

غياب منظومة الإنقاذ

أكدت الإدارة المركزية أن هذه الشواطئ تفتقر لعناصر الأمان الأساسية، مثل وجود منقذين مؤهلين، وأحبال أمان، وأبراج مراقبة، إلى جانب غياب وسائل الإنقاذ البحرية السريعة مثل اللانش والجيت سكي.

مناشدة للمواطنين وخطوط ساخنة

ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى هذه الشواطئ حفاظًا على حياتهم، محذرة من دفع أي رسوم لأفراد يستغلون عدم جاهزية الشواطئ.

كما خصصت عدة أرقام لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة استمرار العمل على تجهيز الشواطئ لإتاحتها قريبًا أمام الجمهور.