"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

05:23 ص 11/04/2026

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية القبض على ثلاثة أطفال، لاتهامهم بالاعتداء على طفل داخل إحدى قرى المركز، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

بداية البلاغ

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ بقيام عدد من الأطفال بالاعتداء على طفل داخل نطاق دائرة المركز، وعلى الفور جرى تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الاتهامات

كشفت التحريات الأولية أن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، متهمون بالاعتداء على طفل يُدعى "آ.م.س" ويبلغ من العمر 14 عامًا، ويقيم بذات القرية.

وقائع متكررة

أوضحت المعلومات أن الواقعة لم تكن الأولى، حيث تبين أن الاعتداءات تكررت على مدار عام كامل، وكان المتهمون يتناوبون على ارتكابها بشكل منفرد.

تحرك أمني وإجراءات

جرى ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع مباشرة جهات التحقيق أعمالها لكشف كافة الملابسات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

