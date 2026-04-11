أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر

أوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الطقس يسود بشكل مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يميل للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وعلى فترات متقطعة.

ولفتت "هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف بشكل متفرق.

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كشفت "الأرصاد" في بيانها، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة

العاصمة الإدارية: العظمى 26 درجة، الصغرى 15 درجة

6 أكتوبر: العظمى 27 درجة، الصغرى 14 درجة

بنها: العظمى 26 درجة، الصغرى 16 درجة

دمنهور: العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة

وادي النطرون: العظمى 27 درجة، الصغرى 15 درجة

كفر الشيخ: العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة

بلطيم: العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة

المنصورة: العظمى 26 درجة، الصغرى 14 درجة

الزقازيق: العظمى 27 درجة، الصغرى 16 درجة

شبين الكوم: العظمى 26 درجة، الصغرى 15 درجة

طنطا: العظمى 26 درجة، الصغرى 14 درجة

دمياط: العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

بورسعيد: العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة

العلمين: العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة

مطروح: العظمى 21 درجة، الصغرى 13 درجة

السلوم: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة

سيوة: العظمى 26 درجة، الصغرى 12 درجة

الإسماعيلية: العظمى 27 درجة، الصغرى 15 درجة

السويس: العظمى 26 درجة، الصغرى 15 درجة

العريش: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة

رفح: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة

رأس سدر: العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

نخل: العظمى 25 درجة، الصغرى 9 درجات

كاترين: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات

الطور: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة

طابا: العظمى 25 درجة، الصغرى 12 درجة

شرم الشيخ: العظمى 28 درجة، الصغرى 19 درجة

الغردقة: العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة

رأس غارب: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة

سفاجا: العظمى 29 درجة، الصغرى 16 درجة

مرسى علم: العظمى 29 درجة، الصغرى 17 درجة

شلاتين: العظمى 30 درجة، الصغرى 20 درجة

حلايب: العظمى 28 درجة، الصغرى 19 درجة

أبو رماد: العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة

مرسى حميرة: العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

أبرق: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة

جبل علبة: العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة

الفيوم: العظمى 28 درجة، الصغرى 14 درجة

بني سويف: العظمى 28 درجة، الصغرى 13 درجة

المنيا: العظمى 29 درجة، الصغرى 13 درجة

أسيوط: العظمى 29 درجة، الصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 30 درجة، الصغرى 15 درجة

قنا: العظمى 31 درجة، الصغرى 16 درجة

الأقصر: العظمى 30 درجة، الصغرى 17 درجة

أسوان: العظمى 31 درجة، الصغرى 18 درجة

الوادي الجديد: العظمى 31 درجة، الصغرى 15 درجة

أبو سمبل: العظمى 30 درجة، الصغرى 18 درجة

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس اليوم

"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة