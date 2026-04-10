ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)

كتب : محمد محروس

08:53 م 10/04/2026
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا _ سوهاج (1)
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا _ سوهاج (2)
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا _ سوهاج (3)
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا _ سوهاج (4)

ينشر "مصراوي" أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، والذي وقع بالقرب من الكيلو 50.
وأسفر الحادث عن إصابة 38 شخصًا من إجمالي 42 راكبًا، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع إصابات بين ركاب الأتوبيس.

أسماء بعض المصابين

وجاء من بين المصابين: الطيب علي الصافي، وسلمى خالد الطيب (19 عامًا)، وابتسام العوض، وعلي إبراهيم (25 عامًا)، وإسلام علي إبراهيم (31 عامًا)، وإيلاف علي إبراهيم (16 عامًا)، ونسمة خالد محمد (8 سنوات)، ومحمد خالد محمد، وأحمد خالد محمد (10 سنوات)، ونيتان خالد محمد (4 سنوات).

كما أصيب: عبد الرحمن عثمان (26 عامًا)، ومريم محمد نور (50 عامًا)، ومحمد إبراهيم عبدالحليم (70 عامًا)، وعمر محمد إبراهيم (15 عامًا)، وحسام الدين ياسر (21 عامًا)، ومجيد أيمن فضل الله (25 عامًا)، وفضل طه الحسن (26 عامًا)، وبكر قرشي ببكر (48 عامًا)، ومحمد عوض حماد (66 عامًا)، وهالة عطا ميان (45 عامًا).

وأصيب أيضًا: روان خالد الطيب (34 عامًا)، وعلي محمد عباس (50 عامًا)، وعادل خالد الطيب (13 عامًا)، وأمير إبراهيم (50 عامًا)، وهاجر عوض موسى (48 عامًا)، وأمنية أمير (22 عامًا)، وأحمد خالد فاروق (66 عامًا)، وأنوار عمر النور (76 عامًا)، وعمر نور عمر (30 عامًا)، ومنى أحمد النور (45 عامًا)، وإبراهيم النور عمر (45 عامًا).

نقل المصابين والإجراءات

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحادث لتأمين الموقع وتسيير الحركة المرورية، وبدأت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

