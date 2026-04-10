تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس ركاب وقع بالقرب من الكيلو 50 على طريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق بين مرفقي إسعاف قنا وسوهاج، لضمان سرعة التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق الإسعاف بقنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 38 شخصًا من مستقلي الأتوبيس، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال وقت قياسي وتم تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي بشكل منظم.

تفاصيل الركاب والحالة الصحية

وأشار إلى أن الأتوبيس كان يقل 42 راكبًا من الأشقاء السودانيين، في طريقهم من محافظة الإسكندرية إلى معبر السودان بمدينة أسوان، لافتًا إلى أن الإصابات جاءت في معظمها خفيفة وتنوعت بين سحجات وكدمات، مع استقرار الحالة الصحية للمصابين وخضوعهم للملاحظة داخل المستشفى.

تأمين موقع الحادث وبدء التحقيقات

وفي سياق متصل، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني لتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، بالتوازي مع أعمال رفع آثار الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابساته وأسبابه الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.