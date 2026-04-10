انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)

كتب : محمد محروس

07:17 م 10/04/2026
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس ركاب وقع بالقرب من الكيلو 50 على طريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق بين مرفقي إسعاف قنا وسوهاج، لضمان سرعة التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق الإسعاف بقنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 38 شخصًا من مستقلي الأتوبيس، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال وقت قياسي وتم تنفيذ عمليات الإخلاء الطبي بشكل منظم.

تفاصيل الركاب والحالة الصحية

وأشار إلى أن الأتوبيس كان يقل 42 راكبًا من الأشقاء السودانيين، في طريقهم من محافظة الإسكندرية إلى معبر السودان بمدينة أسوان، لافتًا إلى أن الإصابات جاءت في معظمها خفيفة وتنوعت بين سحجات وكدمات، مع استقرار الحالة الصحية للمصابين وخضوعهم للملاحظة داخل المستشفى.

تأمين موقع الحادث وبدء التحقيقات

وفي سياق متصل، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني لتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، بالتوازي مع أعمال رفع آثار الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابساته وأسبابه الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث أتوبيس قنا طريق قنا سوهاج الصحراوي إسعاف قنا انقلاب أتوبيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
فتاوى متنوعة

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
أغرب إطلالات هيفاء وهبي على مر السنوات.. كيف نسقتها؟
الموضة

أغرب إطلالات هيفاء وهبي على مر السنوات.. كيف نسقتها؟
لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
أخبار مصر

لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة
حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد
أخبار مصر

حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان