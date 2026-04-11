

شهد طريق شبرا – بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة بعد إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة مسعد صابر فوزي (15 سنة) من الباجور، كما أصيب كل من: إسلام محمدي محمود (28 سنة)، محمد إسلام محمدي (سنتان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 سنة)، علي السيد علي (36 سنة)، محمد علي السيد (سنتان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 سنة)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد بنه (9 سنوات)، صابرة سعيد عوض (40 سنة)، ياسين صابر فوزي الدجوي (16 سنة)، بالإضافة إلى جثة رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

تحرك فوري ونقل المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات لكشف الأسباب

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.