مصرع شاب وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على طريق شبرا – بنها الحر

كتب : أسامة علاء الدين

03:31 ص 11/04/2026

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

شهد طريق شبرا – بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة بعد إحدى محطات الوقود بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة مسعد صابر فوزي (15 سنة) من الباجور، كما أصيب كل من: إسلام محمدي محمود (28 سنة)، محمد إسلام محمدي (سنتان)، إيمان خالد عبد الفتاح (22 سنة)، علي السيد علي (36 سنة)، محمد علي السيد (سنتان)، محمد صابر محمد الدجوي (18 سنة)، مكة صابر محمد (6 سنوات)، أسيل بدر سعد بنه (9 سنوات)، صابرة سعيد عوض (40 سنة)، ياسين صابر فوزي الدجوي (16 سنة)، بالإضافة إلى جثة رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 45 عامًا.

تحرك فوري ونقل المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف المصرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات لكشف الأسباب

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحدث الموضوعات

النيران تلتهم أرضًا زراعية.. حريق هائل قرب كوبري القصبجي بالمنيب -(صور)
حوادث وقضايا

النيران تلتهم أرضًا زراعية.. حريق هائل قرب كوبري القصبجي بالمنيب -(صور)
وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
اقتصاد

وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود
أبيض في أسود

قصة فوز عمر الشريف بمليون دولار والفتاة التي أهداها الورود

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
نصائح طبية

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
نيويورك تايمز: إيران تواجه صعوبات في التعامل مع ألغام بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: إيران تواجه صعوبات في التعامل مع ألغام بمضيق هرمز

على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي