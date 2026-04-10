بعد تغيبها شهرًا.. العثور على جثمان طفلة بمجرى مائي في أسوان

كتب : إيهاب عمران

11:14 م 10/04/2026

صورة الطفلة الغارقة بمجرى مائي في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان في العثور على جثمان طفلة كانت متغيبة منذ نحو شهر، حيث تم العثور عليها غارقة داخل مجرى مائي بقرية المويسات بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.

تفاصيل اختفاء الطفلة

تعود أحداث الواقعة إلى تحرير محضر بمركز شرطة إدفو يفيد بتغيب طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات اختفائها.

ملابسات العثور على الجثة

وكشفت التحريات أن الطفلة سقطت داخل مجرى مائي، حيث حوصرت داخل ماسورة، ما أدى إلى وفاتها غرقًا، قبل أن يتم العثور على جثمانها والتعرف عليها من قبل أسرتها.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

