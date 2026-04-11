تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 37 متهمًا في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الملثمين".

37 متهمًا يواجهون تهم الإرهاب والتمويل والانضمام لداعش

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم «داعش» خلال الفترة من 2016 حتى 2024، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالأمن القومي.

كما وُجهت للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما يواجه جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

وأسندت النيابة للمتهم التاسع تهم تدريب عناصر الجماعة على استخدام الأسلحة والأساليب القتالية، إلى جانب ارتكاب أعمال تستهدف تنفيذ جرائم إرهابية، كما وُجهت لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

