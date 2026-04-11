

​أعلن مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن موعد حفل النجم المصري محمد رمضان،كاشفا عن بوستر الحفل المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل.



محمد رمضان .. أول عربي يغني على مسرح دولبي بأمريكا



وقال محمد رمضان، في بيان صحفي صادر من مكتبه الإعلامي بشأن هذا الحفل المرتقب: " (مسرح دولبي) اللي بيتعمل عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار الأمريكية في لوس أنجلوس .. النهاردة أعلنوا عن حفلي الغنائي القادم على مسرحهم.. فخور وسعيد باختيارهم لي كأول عربي يغني على مسرح دولبي في حفل جماهيري كبير".



محمد رمضان يغني على مسرح أساطير العالم في الأوسكار



وأضاف: "نفس المسرح اللي أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه .. كل خطوة حلوة بسبب جمهوري اللي في ضهري منذ بدايتي بعد ربنا ثم فريق عملي المُخلص ثم كل زملائي سواء اللي شجعوني أو أحبطوني بسببكم وصلت إلى هذه الخطوات الجديدة من نوعها الحمد لله".

وأختتم: "هغني على نفس المسرح (نمبر وان) وباقي أغانينا المصرية العربية.. يجب أن نوثق معا هذا الانتصار الجديد في هذا اليوم.. ثقة في الله أنا جمهوري واقف في ظهري".

​وبهذا الحفل، يصبح محمد رمضان أول فنان عربي يقف منفردا على خشبة هذا المسرح العريق، الذي يشتهر عالميا باستضافته السنوية لحفل توزيع جوائز الأوسكار.