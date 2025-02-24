تأجيل محاكمة الأخ المتهم بقتل شقيقه فى الشرقية لجلسة 28 أبريل المقبل

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه وطفليه إلى جلسة 28 أبريل المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من العام 2024 إذ أقبل م.ع والبالغ من العمر 43 عاما على قتل شقيقه بلال.ع والبالغ من العمر 40 عاما فضلا عن قتل طفليه عبد الرحمن 4سنوات وحور 6 سنوات قتلهم جميعا خنقا بسبب خلافات على الميراث.

وكشفت زوجة المجني عليه وأم الأطفال المجني عليهما أنها يوم الواقعة خرجت للتسوق من سوق القرية وعند عودتها وجدت جثث أطفالها وزوجها في المنزل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وتم إحالته للنيابة التي أحالته متهما لمحكمة جنايات الزقازيق برقم القضية 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ووجهت له تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد لشقيقه وطفليه.

وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 أبريل المقبل.

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