أكد الدكتور هشام عبد العزيز عربان معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن للصيام تأثيرات إيجابية على جهاز المناعة بشرط أن يتبع بتغذية جيدة وسلوك صحي خلال فترة الإفطار، مثل تناول أطعمة مغذية ومتوازنة.

وردا على سؤال كيف يساعد الصيام جهاز المناعة؟، أوضح أنه خلال الصيام، الجسم قد يقوم بإعادة تصليح أو تجديد الخلايا المناعية القديمة واستبدالها بخلايا صحية، ومن ثم تجديد خلايا المناعة، وتقليل الالتهاب حيث أن انخفاض مستويات الالتهاب يعني أن الجهاز المناعي يعمل بشكل أكثر كفاءة ضد الفيروسات والبكتيريا، التى تزيد أثناء الصيام، وتدعم المناعة ضد الأضرار الخلوية و إنتاج مواد مضادة للأكسدة.

وأكد أن الصيام يعمل على تعزيز كفاءة كرات الدم البيضاء، ما يساعد الجسم على مكافحة الميكروبات بشكل أفضل.

وتابع: مع ذلك، بعض الأبحاث تشير إلى أن الصوم غير المتوازن (مثل التخلي عن وجبات مهمة دون نظام صحي في أوقات الطعام) قد يُضعف المناعة في بعض الحالات، لذا تنظيم الصيام والتغذية أمر مهم.