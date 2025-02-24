محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء المدن

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، قرارًا حمل الرقم 145 لسنة 2025، يتضمن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء.

وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف هلال زكي السيد بكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وفريدة السيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وعاطف أحمد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وتكليف خالد عبدالشافي محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، حسين السيد حسين علم الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، شريف السيد حسين علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

ويسري عبدالحفيظ عثمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وشربات محمد صديق خليل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي الكوثر.

كما شمل قرار محافظ سوهاج إنهاء تكليف كل من محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وأحمد البدري عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وعودتهما إلى جهات عملهما الأصلية.