الذكاء الاصطناعي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "مارلوج 14" للنقل البحري بالإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

حضر الجلسة الافتتاحية كل من الفضيل ولد سيداتى، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بموريتانيا، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس واللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن مؤتمر مارلوج يعد أحد أهم الفعاليات في صناعة اللوجستيات البحرية حيث يشكل فرصة متميزة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا المجال.

وأشار خالد، إلى أن المؤتمر يسهم في تعزيز التعاون العربي والأفريقي والدولي خاصة وأنه يأتي هذا العام بالشراكة بين الأكاديمية وجامعات ومنظمات دولية معنية بتطوير المجال البحري.

وأضاف المحافظ، أن الإسكندرية مركز الصناعة والتجارة والنقل البحري والخدمات البحرية والمدينة التجارية الأولى لمصر التي تحتضن أكثر من 40٪ من الصناعات البحرية.

ولفت إلى أن الإسكندرية لها نصيب كبير من تلك المشروعات العملاقة منها على سبيل المثال ميناء الإسكندرية الكبير وميناء أبو قير بالإضافة الى محطتي الحاويات بالدخيلة والإسكندرية وغيرها.

وأكد المحافظ أن مشروعات تطوير الموانئ المصرية وعقد الشراكات القوية إضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة عزز مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مؤتمر مارلوج يعد منصة علمية عالمية مرموقة ويحظى برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح أن النسخة الحالية من المؤتمر تسلط الضوء على الدور المحوري الذي بات يلعبه الذكاء الاصطناعي (AI) في إعادة تشكيل مختلف القطاعات، خاصة في مجال النقل البحري واللوجيستيات.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن تلك التقنيات الذكية فرضت واقعاً جديداً على ذلك القطاع الحيوي حيث لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي في النقل الدولي واللوجيستيات مجرد خطوة نحو تحسين تقديم الخدمات، بل أصبح عنصرًا جوهريًا لضمان بقاء وتفوق هذه الصناعة في سوق عالمي شديد التنافسية.