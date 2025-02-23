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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

01:46 م الأحد 23 فبراير 2025

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ياسر.أ.م"، 56 عامًا، دكتور بمعهد البحوث الزراعية، و " علي.م.م"، 48 عامًا، مندوب بشركة أدوية، وإصابة "محمد.م.م"، 70 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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حادث انقلاب انقلاب سيارة ملاكي محافظة بني سويف مديرية أمن بني سويف
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