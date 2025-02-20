محافظ الشرقية يبحث مطالب المواطنين مع نواب البرلمان

الشرقية - ياسمين عزت:

حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على لقاء عدد من نواب البرلمان، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.