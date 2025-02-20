بن شرقي.. رحلة صعود من عامل بمصنع صابون إلى التألق في الدوري: انتقلت للافيينا بـ70 ألف جنيه و30 كرة

المنيا- جمال محمد:

في عالم كرة القدم، حيث تتداخل الأحلام والطموحات، تتجسد قصص ملهمة لأبطال سطعوا في الملاعب، وحققوا إنجازات تاريخية، ومن بين هؤلاء الأبطال، يبرز شاب من محافظة المنيا، تحدى الصعاب، وشق طريقه نحو النجومية، ليصبح حديث الجميع.

قصة هذا الشاب ليست مجرد صعود إلى دوري الأضواء، بل هي رحلة كفاح ملهمة بدأت من "مصنع الصابون"، حيث كان يعمل ليوفر قوت يومه وينفق على نفسه، حتى وصل إلى أندية الدوري الممتاز، ليثبت للجميع أن الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة، هما مفتاح النجاح.

محمد أشرف عباس الشهير ببنشرقي ، ابن مدينة بني مزار في محافظة المنيا وصاحب الـ 25 عامًا، لفت الأنظار مؤخرًا في مباريات فريقه غزل المحلة بالدوري الممتاز، وخاصة أمام المارد الأحمر الأهلي، إذ يمتاز اللاعب بالسرعة والقوة في مركز خط الوسط المهاجم.

لم يتوان اللاعب في إثبات جدارته مع غزل المحلة، حيث قدم أداءً استثنائيًا جعله محط أنظار كبار الأندية، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك، اللذين يتنافسان بشدة لضمه إلى صفوفهما، لما يمتلكه من مهارات ومؤهلات فنية عالية، ولكن كثيرون لا يعرفون قصة كفاحه الكبيرة للوصول إلى بداية سلم المجد.

يقول أشرف لـ مصراوي: بدأت مسيرتي في اللعب في الشارع مثل أي شاب، ومن خلال دوري الوزير الذي شاركت فيه مع مركز شباب بني مزار كانت بدايتي الحقيقية وكنت من هدافي الدوري، وبعدها انتقلت إلى فريق نادي بني مزار في الدرجة الثالثة ولعبت معهم 3 مواسم إلى أن صعدنا للممتاز "ب" وكنت حينها هداف الفرقة.

يضيف محمد الشهير بـ "بن شرقي": خلال تلك الفترة كنت متألقًا وموفقًا من عند الله بشكل كبير، ولفت نظر الكثيرين إلي، وبالفعل عرضني الكابتن كريم المانش ومحمد أنس على وائل حبيب مدير الكرة في نادي لافيينا حينما كان يتولى مهمة المدير الفني أحمد عيد عبدالمالك، وبالفعل أعجبوا بأدائي فقرروا التعاقد معي من نادي بني مزار مقابل 70 ألف جنيه و30 كرة.

وأشار اللاعب الشاب إلى أنه نشأ في أسرة بسيطة تتكون من 6 أشقاء (4 فتيات وولدين)، وكان يعمل في أحد مصانع الصابون المملوكة لعمه من أجل توفير نفقاته قائلا: "كنت بشتغل من 12 بالليل حتى 8 الصبح، وأنام ساعتين واصحى عشان ألحق التدريب"، مؤكدًا أن عمه أيضا كان يقف بجواره في فترات تغيبه عن العمل بالمصنع عندما يكون مرتبطا بأي مباريات.

وأكد ابن المنيا، أن العزيمة والإصرار هو ثقافته في عالم كرة القدم، ولا يملك سواهما، وأنه ينصح أي لاعب ناشىء بعدم الاستياء والاستسلام مهما كانت الظروف، وأن حلمه هو الاستمرار والتألق في الملاعب والوصول للعالمية ، مختتما حديثه "على قدر ثقتك في الله سيعطيك الله كل ما تتمنى".