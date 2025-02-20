زراعة الشرقية تنفذ يوما حقليا للنهوض بمحصول القمح

الشرقية -ياسمين عزت:

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، يومًا حقليًا بقرية الرباعي بكفر صقر ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد و المهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بجمعية القرية بقيادة المهندس عماد محمد جنجن وكيل الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان مجاهد بمعهد بحوث القمح والمهندس وليد الشودافى أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس المغاورى فتحى رمضان رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والمهندس رضا أحمد سليمان أخصائي المركز وعدد من المرشدين و المزارعين بالقرية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال اليوم الحقلي تم التوعية بأهمية إتباع العمليات الزراعية وخطوات زراعة محصول القمح والطرق المتبعة للزراعة المناسبة كذلك توعية وتعريف المزارعين بكل العمليات الزراعية الهامة للمحصول للمرحلة الحالية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة ضرورة الالتزام بالتوصيات والمقررات المتبعة من قبل وزارة الزراعة كذلك الفحص المستمر لزراعات القمح لإكتشاف أى إصابات حشرية أو أمراض فطرية في أطوارها المبكرة وطرق المكافحة والوقاية بواسطة مبيدات وزارة الزراعة الموصى بها ومراعاة نسب التركيز ومعدلات التخفيف المناسبة كذلك أهم العمليات فى المرحلة الحالية في ظل التقلبات الجوية الحالية ومرحلة طرد السنابل موضحاً أهم الأمراض والآفات التى يتعرض لها المحصول وشرح طرق المكافحة الوقاية منها.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.