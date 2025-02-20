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مصرع شاب صدمه قطار في القليوبية

12:13 م الخميس 20 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار عند مزلقان ميت نما في قليوب، بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص يدعى "أحمد.م.إ"، إلى مستشفى قليوب جثة هامدة ادعاء حادث تصادم قطار عند مزلقان ميت نما بقليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث فتبين مصرع شخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ميت نما في مدينة قليوب، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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