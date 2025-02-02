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محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية ويبحث حلول المشكلات المزمنة

06:30 م الأحد 02 فبراير 2025

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمراكز القصاصين والقنطرة غرب وفايد، وبحث التحديات التي تعرقل تقدمها، بهدف تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع حضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمديريات الخدمية، حيث جرت مناقشة تقارير ميدانية حول مشروعات الصحة، التعليم، التموين، الطرق، والنظافة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ على دراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول قابلة للتنفيذ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، معلنًا عن زيارة ميدانية للقنطرة غرب خلال الأيام المقبلة، يعقبها جولات تفقدية لباقي المراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات وإزالة أي معوقات.

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اللواء أكرم محمد جلال المشروعات الخدمية محافظ الإسماعيلية
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