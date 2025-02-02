تفاصيل استضافة مكتبة الإسكندرية حفل إعلان جائزة الرواية العربية

الإسكندرية - محمد البدري:

تستضيف مكتبة الإسكندرية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل بمركز مؤتمرات المكتبة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن الفعالية تشهد حفل إعلان القائمة القصيرة للروايات المتنافسة؛ وهي ستة عشر رواية وصلت إلى القائمة الطويلة، ومن المنتظر أن تصل ست منها إلى القائمة القصيرة.

وأوضح أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد واحدة من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأدب العربي المعاصر.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر سليمان؛ رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو، كما يحضر أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الدكتورة منى بيكر، وعضوية كل من "بلال الأرفه لي، سامبسا بلتونن، سعيد بنكراد، ومريم الهاشمي".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الرواية الفائزة بالجائزة لعام 2025 في حفل يُقام في أبو ظبي 24 إبريل المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة عمله إلى اللغة الإنجليزية.