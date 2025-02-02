مقدمة العربية تدمرت.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادث بالفيوم -صور

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الفيوم - حسين فتحى :

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة أجرة بصندوق على طريق بحيرة قارون السياحى بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء أسامة أبو طالب مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، بانقلاب سيارة أجرة بصندوق من الخلف بالطريق السياحى لبحيرة قارون "الخالدية- الجيلانى".

جرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين لمستشفيات إبشواى المركزى، والفيوم العام، وكذلك نقل جثث الضحايا لمشرحة ابشواى المركزى.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن قائد السيارة الأجرة كان يسير بسرعة زائدة، وأن السيارة كانت تحمل ركاب زيادة عن سعتها، وبسبب اختلال عجلة القيادة انقلبت السيارة عدة مرات، وأخطرت نيابة مركز ابشواى والتى تتولى التحقيق.