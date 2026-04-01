تشهد محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة على مختلف مراكزها التسع، وسط غطاء سحابي كثيف أدى إلى حجب أشعة الشمس، في ظل موجة من التقلبات الجوية التي تضرب عددًا من محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

سحب رعدية وأمطار محتملة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من الصحراء الغربية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مع احتمالات لهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

إجراءات احترازية في المنيا

في هذا السياق، أكد عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، تحسبًا لأي تطورات في حالة الطقس، مشددًا على ضرورة الجاهزية الكاملة للتعامل مع الأمطار حال سقوطها.

جاهزية مرافق المياه والصرف

وجّه المحافظ بضرورة استعداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، مع الدفع بمعدات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات ناتجة عن سقوط الأمطار، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

متابعة مستمرة للأحوال الجوية

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، والحد من آثارها على المواطنين والبنية التحتية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.