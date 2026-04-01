حرب إيران.. الحرس الثوري: هجماتنا الصاروخية ستتضاعف بدءا من الأسبوع المقبل

كتب : محمود الطوخي

02:22 م 01/04/2026 تعديل في 02:24 م

الحرس الثوري الإيراني

توعد الحرس الثوري الإيراني بتصعيد العمليات العسكرية ضد الأهداف التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن وتيرة الرشقات الصاروخية ستشهد زيادة ملحوظة خلال الأيام القادمة في إطار مواجهات حرب إيران المستعرة.

فشل أهداف واشنطن في حرب إيران

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أفاد مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد محمد أكبر زادة، بأن الولايات المتحدة التي تروج لامتلاكها أقوى جيش في العالم باتت غارقة في وحل كبير.

وأوضح أكبر زادة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لم يتمكنا، بعد مرور شهر على اندلاع حرب إيران، من بلوغ أهدافهما الميدانية، مشيرا إلى أن كافة المخططات جرى إحباطها بفضل الالتفاف الشعبي الواسع في الميادين.

وشدد مساعد قائد القوات البحرية، على أن الخصوم عجزوا عن تقويض البرنامج النووي أو إسقاط النظام السياسي، كما فشلوا في تدمير هياكل الجيش والحرس الثوري والقوات البحرية والجوفضائية، أو فرض قيادة سياسية موالية لهم.

واعتبر أكبر زادة أن هذه النتائج تمثل إخفاقا استراتيجيا لواشنطن وتل أبيب في إدارة الصراع القائم ضمن أزمة إيران وأمريكا.

سيادة طهران وأزمة إيران وأمريكا بمضيق هرمز

وصف أكبر زادة الوضع الراهن في مضيق هرمز بأنه يجسد الهزيمة الكبرى لمن وصفهم بـ"قوى الاستكبار"، معلنا عن توجه بلاده لتعريف نظام قانوني جديد للممر المائي الحيوي.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية هي الجهة الوحيدة المخولة بإرساء الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهي صاحبة القرار السيادي في هذا الشأن، محذرا من أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة لجنود القوى الغازية في ظل استمرار توتر إيران وأمريكا.

وأوضح مساعد قائد القوات البحرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستوعب طبيعة الشعب الإيراني بعد، واصفا إياه بـ"المقامر والمجرم".

وأشار أكبر زادة إلى وجود أنباء موثقة تؤكد أن إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية سيتضاعف بشكل كبير بدءا من الأسبوع المقبل، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد في الصراع بين إيران وأمريكا.

