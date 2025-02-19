المؤبد لعامل قتل فتاة بطلق ناري بسبب خلاف بينهما في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعامل بجراج، لقتله فتاة بطلق ناري إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم "أبوسيف.ف.ا" 46 سنة، عامل بجراج، لأنه في يوم 2024/8/24 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجني عليها أيه خالد عبد النبي عبد الرازق، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وعقد العزم وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش وتربصها كامناً بالمكان الذي أيقن سلفاً مرورها منه وما أن ظفر بها حتي أطلق صوبها عياراً نارياً أصاب به رأسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة - الموصوفة بتقرير التشريح - التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

توصلت تحريات الرائد أحمد حمدي علي الشامي، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى أن المتهم بيت النية وعقد العزم علي قتل المجني عليها وأعد لهذا الغرض سلاحاً "فرد خرطوش" وكمن لها في المكان الذي أيقن سلفا مرورها منه.

وما أن أبصرها مستقلة عربة كارو رفقة الشاهدة الأولى حتى أطلق صوبها عياراً ناريًا استقر برأسها قاصداً قتلها فأحدث ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها وذلك على إثر اعتقاده المسبق بأنها على علم بمكان تواجد زوجته وهي من تحرضها على عدم المكوث برفقته.