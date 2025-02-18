وداعا عادل البابلى.. تشييع جنازة كابتن منتخب مصر ونجم الاتحاد السكندري - فيديو وصور

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الإسكندرية - محمد البدري:

شيعت ظهر اليوم الثلاثاء جنازة الكابتن عادل البابلي نجم نادي الإتحاد السكندري و كابتن منتخب مصر السابق، والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 75 عاما.

خرجت الجنازة من مسجد المواساة بالإسكندرية ليواري الثرى بمقابر المنارة وسط المحافظة، بحضور العشرات من الأصدقاء وممثلي نادي الاتحاد السكندري من الإدارة والجمهور.

وشهدت مراسم الجنازة حضور محمد مصيلحي رئيس مجلس نادي الاتحاد السكندري، وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم الاتحاد السكندري القدامى.

ونعى نادي الاتحاد السكندري الكابتن "عادل البابلي" واصفًا إياه بنجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر و منتخب مصر السابق.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى بيانا نعى فيه مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي؛ الكابتن عادل البابلي نجم نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر السابق و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.

ويعد الكابتن عادل البابلي، من أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر في فترة السبعينات.

ولد عادل البابلي في 18 نوفمبر عام 1950 في محافظة الإسكندرية، وبدأ رحلته الرياضية بالنادي المصري بمنطقة الحضرة، وانتقل منه إلى نادي شباب مصر، قبل الانضمام لنادي الاتحاد السكندري، وعمره 18 عاما، ثم انضم إلى منتخب مصر.

حقق "البابلي" مع نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر مرتين عامي 1973/1976، وانضم إلى منتخب مصر عام 1968، وفاز معه بكأس فلسطين عام 1972، واعتزل كرة القدم عام 1984، ورحل عن عالمنا في 17 فبراير 2025.

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