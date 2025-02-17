الأربعاء المقبل.. انطلاق أكبر قافلة طبية شاملة بالأقصر

بعد ساعات من افتتاحها.. زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف كارثة في وحدة

الأقصر - محمد محروس:

تطلق وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة، أكبر قافلة طبية شاملة للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة، ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة".

وتشمل القافلة: الكشف المبكر عن أورام الثدي وعنق الرحم للسيدات، والكشف المبكر عن أورام البروستاتا للرجال، والكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري للرجال والنساء.

ولأول مرة في الأقصر، سيتم توفير تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلى 20 عامًا، إلى جانب توافر العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث أجهزة الأشعة والفحوصات الطبية.

وتنطلق القافلة بعد غدٍ الأربعاء 19 فبراير وتستمر حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ساحة مسجد الشبان المسلمين بجوار طريق الكباش من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من 11 صباحًا حتى 3 عصرًا.

تأتي هذه القافلة في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض، لضمان صحة أفضل للمواطنين.ش