المشدد 10 سنوات لمُدان بقتل ربة منزل ثأرًا لشرفه بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها (الدائرة الثالثة)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق بمدرسة، ولمدة عامين لشقيقه، لاتهامهم بقتل ربة منزل، بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك ثأرًا لشرفه، في واقعة شهدتها دائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "مصطفى أ ط" 37 سنة، سائق، و "محمد أ ط" 38 سنة، حداد، لأنهما في يومي 9 / 5 / 2024، و10 / 5 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل المجني عليها وفاء.أ.ا.ر"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، تارا لشرفه.

وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، واستغل إقامتها معه بمسكنه على إثر خلاف بين المجني عليها وزوجها، فتحين نومها وما أن ظفر بها خالدة في نوها حتى جثم فوقها وسدد لها، عدة طعنات بالمطواة في أماكن متفرقة بجسدها وعصر عنقها بكلتا يديه قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها اصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني علم بوقوع الجناية، وأعان الجاني على إخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في دفن جثمان المتوفية على النحو المبين بالتحقيقات.