محافظ المنيا يتفقد سوق ميانة ويوجه بإنشاء موقف حضاري للسيارات -صور

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سوق ميانة الحضاري بمركز مغاغة، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في إطار حرص المحافظة على توفير أسواق متطورة ومنظمة تليق بالمواطنين، وتساهم في تحسين الخدمات التجارية بالمنطقة.

ويقام السوق على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين جنيه، لخدمة أهالي مساكن ميانة ومدخل مدينة مغاغة وقرى بلهاسة، وتم تصميمه وفق معايير حديثة تضمن بيئة تجارية نظيفة وآمنة للبائعين والمستهلكين، وشدد المحافظ على سرعة إنهاء السوق الحضاري ، تمهيداً لافتتاحه وسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة، مؤكدًا أن السوق يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد كدواني، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الأسواق والمواقف، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وخلال جولته، وجه المحافظ بإنشاء موقف حضاري للسيارات بجوار السوق، لتسهيل حركة النقل والتنقل، والقضاء على العشوائية المرورية، بما يحقق التكامل بين السوق الجديد والمرافق المحيطة به، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.