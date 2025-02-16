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مصرع سائق وتباع في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

01:45 م الأحد 16 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى سائق وتباع مصرعهما، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي 7 كيلو مترات، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "بيتر.ز.ع"، 31 عامًا، سائق، و "باسم.ص.ث"، 22 عامًا، تباع، ويقيمان مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع سائق انقلاب سيارة بني سويف
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