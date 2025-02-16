شاحنات مساعدات غذائية تنطلق من جنوب سيناء إلى غزة -فيديو وصور

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت شاحنات المواد الغذائية، اليوم الأحد، من أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء متجهة إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، تمهيدًا لدخولها إلى أشقائنا في غزة، وذلك وسط تواجد مكثف من شباب مدينة طور سيناء الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية، والشعارات المؤيدة للشعب الفلسطيني، ومعارضة محاولات تهجير مواطني قطاع غزة.

وشهد انطلاق الشاحنات اللواء خيري حسين، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء سامح المتولي، السكرتير العام المساعد، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وانطلقت القافلة الإنسانية التي تتضمن 15 شاحنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم كافة أشكال العون والمساندة للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، و تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتأكيدًا على الدور الريادي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

وحرص محافظ جنوب سيناء، على تقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة في هذه القوافل، التي تعد استكمالًا لدور مصر المحوري في دعم غزة، وحرصها على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وتضمنت القافلة 150 طن من المواد الغذائية "سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، فول، بلح"، إضافة إلى عدد من البطاطين والألحفة، والتي جرى إعدادها بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

ولاقت الحملة تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة، وتوافد العديد من الشباب على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعد جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين، كما شارك في تجهيز المساعدات لوضعها على الشاحنات عدد كبير من أبناء المحافظة من مختلف الأعمار، مما يؤكد الروح الوطنية لديهم، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة.