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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بكلية التربية الرياضية

04:01 م السبت 15 فبراير 2025
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    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بكلية التربية الرياضية (2)
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    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بكلية التربية الرياضية (1)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عددا من المشروعات الإنشائية الجديدة بكفر سعد.

شملت الجولة تفقد مشروع انشاء حمام سباحة نصف أولمبي بنظام حق الانتفاع BOT والذي سيقدم خدماته لمنتسبي الجامعة والمجتمع المدني، وكذلك تفقد اعمال مسجد الحبيب المصطفى بجوار كلية الحقوق والذى من المقرر افتتاحه خلال شهر رمضان المبارك.

كما شملت الجولة تفقد موقع إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية الجديد والذي بدأ العمل بهما خلال هذا الشهر.

وخلال الجولة وجه "الجيزاوي" بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

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ناصر الجيزاوي جامعة بنها حمام سباحة كلية التربية الرياضية
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