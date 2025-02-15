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لمدة 15 يوماً.. محافظ المنيا يعلن استمرار تلقى طلبات التقديم لتراخيص سيارات الأجرة

01:19 م السبت 15 فبراير 2025

اللواء عماد كدواني

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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، استمرار تلقى طلبات التقديم لتراخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكبًا) التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار) في جميع قرى المحافظة، وذلك لمدة 15 يومًا.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب السائقين وأصحاب السيارات ربع النقل لإتاحة مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة الإحلال والاستبدال، وذلك في إطار دعم قطاع النقل داخل المحافظة، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومطورة، بما يحقق سهولة التنقل بين القرى وعاصمة المركز.

وتيسيرا على المواطنين الراغبين فى الانضمام إلى المنظومة، التقدم ببطاقة رقم قومى سارية فقط والتوجه إلى المركز التكنولوجي الخاص بالوحدة المحلية التابع لها محل الإقامة المذكور فى البطاقة.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تراخيص سيارات الأجرة
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