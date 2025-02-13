الفريق أسامة ربيع يكرّم بطل التنس المصري محمد جنيدي (صور)

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كرّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، اللاعب المصري محمد عاطف جنيدي، بعد فوزه بلقب الزوجي في البطولة الدولية للتنس للناشئين تحت 14 سنة "Les Petit AS - Le Mondial Lacoste"، التي أُقيمت بمدينة تارب الفرنسية، وذلك خلال احتفالية بمقر مبنى الإرشاد في الإسماعيلية.

يأتي هذا التكريم في إطار دعم الهيئة للأبطال الرياضيين المتميزين في مختلف الفئات العمرية، لا سيما من أبناء العاملين بها، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وخلال اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بإنجاز البطل المصري في المحافل الدولية، مشيدًا بكونه أحد أبناء هيئة قناة السويس وأحد أبطال نادي بورفؤاد، ومؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين التفوق الرياضي والتميز الأكاديمي.

من جانبه، ثمّن اللاعب محمد جنيدي الدعم المستمر من هيئة قناة السويس للرياضيين، وحرصها على رعاية المواهب في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون المساندة الكبيرة من الجهات المعنية بالرياضة في مصر.

يُذكر أن محمد جنيدي يحتل المركز الثاني في التصنيف الأفريقي، والمركز الأول في تصنيف الناشئين تحت 14 سنة بمصر، وسبق له الفوز بعدة بطولات دولية وأفريقية، منها بطولة المغرب للتنس لعام 2024، والمركز الأول فردي في بطولة الماسترز الأفريقي في سبتمبر الماضي.

وتُعد بطولة "Les Petit AS - Le Mondial Lacoste" واحدة من أعرق البطولات العالمية للناشئين تحت 14 سنة، وقد شهدت تتويج العديد من أساطير التنس، من بينهم الإسباني رافاييل نادال.