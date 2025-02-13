بالصور- محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، معرض "أهلاً رمضان" أمام محطة سكك حديد الأقصر، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس يحيى محمد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، شدد محافظ الأقصر على الالتزام بنسب الخصومات المقررة، التي تتراوح بين 20% و30%، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، أن المديرية تستعد لإطلاق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة السبعة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، واللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، إلى جانب مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والرمضانية، مثل التمور والمكسرات، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، مع الحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية تناسب جميع الفئات.