إعلان

بالصور- محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة

03:59 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
  • عرض 12 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض ''أهلاً رمضان'' ويشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، معرض "أهلاً رمضان" أمام محطة سكك حديد الأقصر، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس يحيى محمد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، شدد محافظ الأقصر على الالتزام بنسب الخصومات المقررة، التي تتراوح بين 20% و30%، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، أن المديرية تستعد لإطلاق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة السبعة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، واللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، إلى جانب مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والرمضانية، مثل التمور والمكسرات، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، مع الحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية تناسب جميع الفئات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط