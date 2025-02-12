الإعدام لمتهم بقتل مواطن لسرقة توكتوك بالزقازيق

الشرقية -ياسمين عزت

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، متهما بقتل مواطن بسلاح أبيض مع سبق الإصرار وسرقة التوكتوك خاصته بالإعدام.

تعود تفاصيل القضية رقم 32528 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق والمفيدة برقم 5538 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة محمد.ح.م البالغ من العمر 36 عاما والمقيم بنطاق مركز شرطة الزقازيق متهما بقتل المواطن محمد.أ.م.س طعنا بسلاح أبيض مع سبق الإصرار وسرقة التوكتوك الخاص بوالده.

وكان المتهم استخدم سلاح أبيض في قتل المجني عليه بأن طعنه طعنات متفرقة بالجسد وعندما حاول الاستغاثة والصراخ كتم أنفاسه بقطعة قماش وظل ممسكا به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم سرق التوكتوك خاصة والد المجني عليه ولاذا بالفرار

وأصدرت جنايات الزقازيق حكمها بإعدام المتهم بقتل المجني عليه لسرقة التوكتوك الخاص بوالده وكان يقوده وينقل ركاب به لتوفير مصدر رزق لأسرته، اليوم الأربعاء.