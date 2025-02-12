50 شاحنة مواد غذائية وبطاطين.. محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز قافلة إغاثية لدعم غزة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، أعمال تجهيز القافلة الإغاثية التي تطلقها المحافظة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من داخل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية. ومن المقرر أن تضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظة.

تأتي هذه القافلة في إطار الدعم المصري المستمر للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالإسماعيلية، تأكيدًا على الدور الإنساني والتضامني الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

حضر فعاليات التجهيز اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، والدكتور علي حطب، مدير المكتب الفني، والدكتورة مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين وممثلي الجمعيات الأهلية.

أكد محافظ الإسماعيلية أن القافلة تشمل مساعدات متنوعة، أبرزها المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الدقيق، المكرونة، الزيت، البقوليات، المعلبات، ومياه الشرب، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، مع ضمان التوافق مع معايير الجودة والسلامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن تجهيز القافلة يتم بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، والمستثمرين في المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، والغرفة التجارية، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للقافلة. كما أشارت إلى أن عملية التجهيز تتم وفقًا لمعايير الهلال الأحمر، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بمشاركة فرق من المتطوعين، ومنهم فرق الهلال الأحمر، الكشافة، وحدة التضامن بجامعة قناة السويس، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية.

حرص المحافظ على لقاء شباب المتطوعين والتقاط الصور التذكارية معهم، معبرًا عن تقديره لجهودهم في دعم القافلة الإغاثية، وحثهم على مواصلة العمل من أجل تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين.

وخلال جولته، وجه محافظ الإسماعيلية لجنة إدارة المنطقة الصناعية بتكثيف أعمال النظافة، وصيانة الأرصفة، والاهتمام بتشجير وري المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المنطقة الصناعية.

تؤكد محافظة الإسماعيلية من خلال هذه المبادرة استمرار دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، عبر تقديم المساعدات الإغاثية، وتوحيد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة القضايا الإنسانية، في إطار التكاتف والتضامن العربي المشترك.