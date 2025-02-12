بتوجيه من محافظ الدقهلية.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

شن مسئولي إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد علي أبوشعيشع، مدير الإدارة بالتنسيق مع مسئولي الإشغالات بحي شرق المنصورة، اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حي شرق المنصورة، وذلك بعد جولة مفاجئة للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اكتشف خلالها قيام عدد من الباعة بالتعدي على الشوارع الرئيسية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن حملات رفع الإشغالات لن تتوقف للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع والحفاظ على الرصيف حق المواطن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول.

وأضاف مرزوق أن من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع، وحالة الإشغالات، مؤكدا أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات.

في السياق ذاته قام رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد حسن مجد نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات من شوارع الحي، وقامت الحملة برفع الإشغالات من شارع الدراسات، وشارع الإمام محمد عبده، وشارع الأشراف بمنطقة كفر البدماص، وسوق كفر البدماص، وتسيير حركة المرور وفتح الشارع، وتم التحفظ على الأدوات من الباعة.