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مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في المحلة الكبرى

11:58 م الإثنين 10 فبراير 2025

الضحية

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الغربية - مروة شاهين:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الإثنين، بعد سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع في منطقة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة تُدعى "ب.م"، 17 عامًا، طالبة، من شرفة منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتأكدت وفاة الفتاة جراء السقوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

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