"أسوان السينمائية" تكرم مدير التصوير محسن أحمد وتختاره ضيف شرف دورتها الأولى -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف، عن تكريم ومنح مدير التصوير الكبير دكتور محسن أحمد جائزة سوبيك الذهبية للإبداع والفنون، وذلك تقديراً لمسيرته السينمائية الكبيرة وتاريخه الفني وعطائه في مجال التصوير السينمائي.

وقال هيثم فهمى مسؤول الاعلام بالفعاليات أنه بالإضافة الى الجائزة والتكريم تم اختياره ليكون ضيف شرف حفل ختام الدورة الأولى للفعاليات، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

جدير بالذكر أن جائزة سوبيك الذهبية للإبداع والفنون ستكون الجائزة التكريمية الكبرى للفعاليات خلال الدورات القادمة، وسوف تُمنح كل عام لفنان واحد فقط، وتهدف إلى تكريم وتقدير المسيرة والتاريخ والإنجاز الفني للمبدعين وصُنّاع السينما الذين أثروا المشهد الفني بأعمالهم المتميزة.