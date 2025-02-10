إعلان

الوادي الجديد تطلق مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية

11:33 ص الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية
  • عرض 3 صورة
    مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة "إعادة استخدام الكتب الدراسية" بمكتبة مصر العامة، بحضور المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية، وليد المناخلي وكيل مديرية التربية والتعليم، وصفي عبد الموجود مدير عام الإدارة التعليمية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجَّه المحافظ بتخصيص عدد من مؤديي الخدمة العامة لفرز الكتب، وتفقد صلاحيتها لإعادة تجديدها، على أن تُسلَّم كل مادة للموجهين المنوطين للإشراف على عملية الفرز، ومنح مكافآت تحفيزية للطلاب والمدارس ذات أعلى نسب في تسليم الكتب بحالة جيدة.

كما وجه بالتعاقد مع مطبعة مركز التكوين المهني لإعادة تجديد الكتب قبل تسليمها مرة أخرى، موجهًا باختيار عدد من المدارس لتنفيذ مقترح إنشاء مكتبة فصلية للحفاظ على الكتب الدراسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد الكتب الدراسية محمد الزملوط مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مديرة صندوق النقد: تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟