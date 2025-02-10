الوادي الجديد تطلق مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة "إعادة استخدام الكتب الدراسية" بمكتبة مصر العامة، بحضور المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية، وليد المناخلي وكيل مديرية التربية والتعليم، وصفي عبد الموجود مدير عام الإدارة التعليمية، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجَّه المحافظ بتخصيص عدد من مؤديي الخدمة العامة لفرز الكتب، وتفقد صلاحيتها لإعادة تجديدها، على أن تُسلَّم كل مادة للموجهين المنوطين للإشراف على عملية الفرز، ومنح مكافآت تحفيزية للطلاب والمدارس ذات أعلى نسب في تسليم الكتب بحالة جيدة.

كما وجه بالتعاقد مع مطبعة مركز التكوين المهني لإعادة تجديد الكتب قبل تسليمها مرة أخرى، موجهًا باختيار عدد من المدارس لتنفيذ مقترح إنشاء مكتبة فصلية للحفاظ على الكتب الدراسية.