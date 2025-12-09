جامعة المنيا تؤكد على رؤية "التعليم الدامج" وتكرّم أبطال "تمكين" (صور)

والدة المتهم بقتل عروسه في المنوفية: "عمره ما زعلها وكان بيجبلها كفتة وإندومي"

في احتفالية جمعت بين التقدير المعنوي والرؤية المؤسسية، كرّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، نخبة من الطلاب المتميزين من ذوي الإعاقة، وذلك في ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



شمل التكريم الطلاب الذين حصدوا ميداليات خلال مشاركتهم في أكبر ملتقى رياضي جامعي للطلاب ذوي الإعاقة بالإسكندرية، بالإضافة إلى فرق العمل القائمة على تنفيذ المشروع.

حضور أكاديمي رفيع



أقيم الحفل الختامي، الذي نظمه مركز خدمات ذوي الإعاقة، بالقاعة الصغرى بمركز المؤتمرات، وشهد حضورًا أكاديميًا موسعًا ضم الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة.



كما شارك في الاحتفالية عدد من قيادات الكليات، وهم الدكتورة وفاء رشاد راوي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمرو سليمان، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود محمد فرج، عميد كلية التربية الفنية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المركز.

منظومة الحقوق لا المنح



وفي كلمته، رسخ الدكتور عصام فرحات عقيدة الجامعة تجاه أبنائها، مؤكدًا أن جامعة المنيا تتبنى رؤية واضحة لإتاحة "التعليم الجامعي الدامج" باعتباره حقًا أصيلًا للطلاب وليس منحة.



وأشار "فرحات" إلى أن هذه الاحتفالية لا تمثل مجرد ختام لنشاط عابر، بل هي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم الذي يهدف إلى تطوير شامل لمنظومة الدعم والتمكين.

بنية تحتية ونموذج رائد



تطرق رئيس الجامعة إلى البعد التنفيذي للرؤية، موضحًا أن مركز خدمات متحدي الإعاقة بالجامعة يُعد من الرواد في الجامعات المصرية، ويقوم بدور محوري في التأهيل والدمج الأكاديمي والمجتمعي.



وكشف عن خطط تطوير جارية حاليًا لرفع كفاءة وإعادة تأهيل المبنى الخاص بالمركز ليصبح نموذجًا رائدًا على مستوى الجمهورية.



وأكد أن الجامعة تعمل بالتوازي على تهيئة كافة المباني والمنشآت والملاعب لضمان "الإتاحة المكانية" وسهولة الحركة والوصول للطلاب.

الدعم الشامل والاستقلال



وشدد "فرحات" على التزام الجامعة بتقديم حزمة دعم متكاملة (صحية، نفسية، وأكاديمية) في بيئة آمنة تحفظ الكرامة وتحفز الطموح.



ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام عبد الرحيم، مدير المركز، بالدعم الاستراتيجي من إدارة الجامعة، مؤكدًا أن خطة المركز تركز حاليًا على تعزيز "استقلالية الطلاب"، وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية لضمان دمج فعلي ومستدام.



واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات التقدير للعمداء والطلاب، في مشهد يعكس التزام جامعة المنيا ببناء مجتمع أكاديمي دامج يعلي من قيمة الإنسان والقدرة على العطاء.

