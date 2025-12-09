نفت والدة المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ما تردد من اتهامات بشأن إساءة معاملة ابنها لزوجته، مؤكدة أن الحديث عن تعمد الإيذاء أو الإهمال غير صحيح، مشيرة إلى أنه كان يوفر كافة احتياجات زوجته ولم يكن مقصرًا معها.

وقالت والدة المتهم في تصريحات خاصة لـ مصراوي، إن ابنها كان يمنح زوجته مبلغ 200 جنيه أسبوعيًا كمصروف شخصي، موضحة أن زوجة نجلها لم تكن مكلفة بأي أعباء مرهقة داخل المنزل، إذ كانت هي من تتولى شراء الخضروات والأطعمة من السوق، وكانت تلقي القمامة بنفسها دون أن يفرض عليها أحد ذلك، على حد قولها.

وأضافت: "البنت كانت دايمًا هادية، بتقول حاضر ونعم على طول، وما كنّاش سامعين منها شكوى"، مشيرة إلى أن الثلاجة داخل الشقة كانت ممتلئة بالطعام دائمًا، وأن نجلها لم يكن بخيلًا أو ممتنعًا عن توفير متطلبات البيت.

وتابعت والدة المتهم: "ابني كان بيحبها، وكان هيموت نفسه علشانها بالسكينة أول ما عرف بموتها وكان بيجيب لها الأندومي والشيبسي، وأحيانًا الأندومي والكفتة، حسب اللي هي عايزاه"، مؤكدة أن كل ما يتردد عن تعمد الإساءة إليها "كلام غير مضبوط"، بحسب تعبيرها.

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا ظهر يوم السبت الماضي واقعة مأساوية، بعد مصرع العروس كريمة محمد، 20 عامًا، داخل منزل الزوجية، عقب تعرضها لاعتداء أسفر عن إصابات وكدمات متعددة مع وجود آثار خنق، وفق المعاينة الأولية.

وبحسب مصادر، وقع الحادث في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف بعد ساعات، حيث وصلت في السابعة مساءً ونقلت الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، ليتم إيداعه المشرحة في الحادية عشرة والثلث مساء اليوم ذاته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج أيمن جمال، 25 عامًا، ويعمل مساعدًا على سيارة نقل، وتقرر التحفظ عليه على ذمة التحقيقات، فيما جرى عرض الجثمان على الطب الشرعي، قبل صدور تصريح الدفن الذي أعقبه تشييع الجثمان ودفنه في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.