"قاسم لم تفسد".. أمطار غزيرة تجتاح سواحل الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عاودت نوة قاسم ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ليلًا.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 76%.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بمحافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ".

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الحب الممطرة للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نوة قاسم تضرب من جديد

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "قاسم" رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.

وكانت النوة قد ضربت الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي بأمطار خفيفة إلى متوسطة لمدة يوم واحد ما وصفه الصيادون بأنها "فسدت" أي مرت بسلام، قبل أن تعود من جديد بقوة أكبر.

مواجهة الأمطار

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة وسوء الأحوال الجوية، لضمان استمرار حركة المرور بشوارع الإسكندرية.

ونشرت الشركة سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، وأوقفت الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت شركة الصرف الصحي أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.